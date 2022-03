Muse, Zivert и Mary Gu выпустили синглы для борьбы с депрессией

Музыканты, похоже, решили поработать психологами и помочь своим поклонникам выжить в тревожном мире и не поддаваться депрессии. Британская рок-группа Muse выпустила песню Compliance, российская поп-певица Mary Gu записала сингл «Не перегори», а Zivert представила фит «Выдыхай» с группой «Три дня дождя». NEWS.ru рассказывает о музыкальных премьерах недели на основе обзоров новинок в социальной сети «ВКонтакте».

Muse: Compliance

Британская рок-группа Muse анонсировала выход нового альбома Will Of The People свежим синглом Compliance и клипом на него. В своём мрачном ролике музыканты показали, какие страхи в будущем ждут человечество.

В описании ролика участники Muse отметили влияние пандемии коронавируса, массовых протестов в США и Европе в последние годы, стихийных бедствий на состояние людей во всём мире.

Это было тревожное и страшное время для всех нас. Будущий альбом — личная навигация по этим страхам и подготовка к тому, что грядёт, — пояснили музыканты.

Mary Gu: «Не перегори»

Российская певица и блогер Mary Gu, известная как исполнительница «думающей» поп-музыки, выпустила драматичную новинку «Не перегори», где рассказала о рутине и царящей в мире меркантильности.

Три месяца назад я писала эту песню о трагедии человека, потерявшего себя в вечной гонке за успехом. Сегодня многое из того, что было актуально вчера, абсолютно не важно. Сегодня эта песня — о другом. Надеюсь, каждый найдёт в ней то, что ищет, — прокомментировала Mary Gu.

Zivert и «Три дня дождя»: «Выдыхай»

Звезда стримингов Zivert представила коллаб «Выдыхай» с лидером рок-проекта «Три дня дождя» Глебом Викторовым. Грустную композицию музыканты спели от лица двух влюблённых, не видевшихся целый год.

Как рассказала Zivert, выпуск сингла был запланирован на более поздний срок — ускориться пришлось из-за того, что кто-то слил трек в Сеть.