Моргенштерн обошёл Тимати и Гуфа по дизлайкам на YouTube

Фото: Wikimedia

Песня «Я свободен» российских музыкантов Валерия Кипелова и Сергея Маврина стала самой популярной после отмены режима самоизоляции, введённого в связи с пандемией коронавируса. Песня была выпущена в 1997 году.

Согласно результатам исследования, проведённого стриминговым сервисом «Яндекс.Музыка», в топ также вошли I Want to Break Free и We Are The Champions группы Queen, передаёт РИА Новости. В рейтинг также попали...