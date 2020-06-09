Моргенштерн обошёл Тимати и Гуфа по дизлайкам на YouTube

Российский рэпер Моргенштерн побил рекорд своих коллег Тимати и Гуфа по количеству дизлайков, поставленных клипу на видеохостинге YouTube. Артист сам призвал своих поклонников нажимать «палец вниз» под роликом.
Клип на песню «Пососи» с 4 июня собрал 15,5 миллиона просмотров и 1,6 миллиона дизлайков. Моргенштерн обратился к своим подписчикам с просьбой самим активно минусовать видео и просить это сделать других.
Просите всех друзей, распространяйте, нам нужны новые рекорды, — сказал артист.
В ролике рэпер выходит из машины с номером «пОСОси» и кодом региона 666, которую он припарковал у загородного дома. После этого он танцует и поёт во дворе постройки.
Как писал NEWS.ru, что клип Тимати и Гуфа на песню «Москва» стал самым непопулярным видео в российском сегменте YouTube. Ролик посмотрели более 3 млн человек, при этом более 1 млн пользователей поставили ему дизлайк. Зрителям не понравился откровенно политизированный текст композиции, а также наличие в песне, которая призвана поздравить Москву с 872-летием, рекламы бургеров Black Star.
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