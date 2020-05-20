Модель рассказала о тактичности Гарри Стайлза на съёмках его клипа

https://static.news.ru/photo/b8a0a1ce-9a87-11ea-b243-fa163e074e61_660.jpg Эфрата Фото: ephrata/twitter.com

Эфиопская модель Эфрата, снявшаяся в клипе на песню Watermelon Sugar британского музыканта Гарри Стайлза, назвала его «королём согласия» за тактичность, которую он проявил во время работы на съёмочной площадке.

Модель рассказала во время стрима канала Harry Styles Daily, что для сцены с поцелуем певец дважды спросил её согласия, и благодаря такой атмосфере ей было комфортно.

Ему говорили потрогать мои волосы и поиграть с ними, и он такой: «Так-так-так, стоп, а я могу потрогать твои волосы? Все в порядке?», — сказала Эфрата.

Ephrata, a model from the #WatermelonSugar music video, talking about her experience with Harry on set on her Instagram Live. (via @tickIisharry ) pic.twitter.com/AmsCBXQ9vx — HSD (@hsdaily) May 18, 2020

Клип на песню Watermelon Sugar вышел 18 мая. В начале ролика говорится, что он посвящён касаниям.

Как писал NEWS.ru, Гильдия киноактёров и Американская федерация деятелей телевидения и радио обновила список правил съёмок секс-сцен в фильмах и сериалах. Цель протоколов — предотвратить домогательства на съёмочной площадке.