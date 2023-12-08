«Маразм»: певец Глызин об ЛГБТ-пропаганде в песне «Голубая луна» Певец Глызин призвал не искать ЛГБТ-пропаганду в песне «Голубая луна»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алексей Глызин

Певец Алексей Глызин, исполнявший на сцене песню «Голубая луна», заявил изданию «Подъем», что композиция никак не подпадает под запрет пропаганды ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По его словам, применять закон нужно избирательно. «Ищут не там, где нужно», сейчас в РФ «дети стреляют из ружей», заниматься нужно этим, отметил Глызин.

Опухоль гей-пропаганды уже выросла, это надо делать более тонко и умно. Это вопрос непростой. Этим надо было заниматься значительно раньше, если раньше люди краснели от этих понятий, сейчас это вошло в норму, и сейчас с этим решили бороться. Конкретно эта песня, несчастная «Голубая луна», никак не подпадает. Она не имеет никакого отношения к голубизне, — сказал певец.

По мнению артиста, по такой же логике под запрет должна попасть и песня «Голубой вагон» из мультфильма о Чебурашке и крокодиле Гене. Глызин считает, что пропаганду нетрадиционных ценностей нужно искать в других местах.

Вот есть песня «Катится, катится голубой вагон» — это тоже надо уничтожить, это тоже педерастия? Там голубой вагон упоминается. И что дальше? Понимаете, какой маразм происходит, — высказался исполнитель.

Тем временем суд рассмотрел пропаганду в клипе Сергея Лазарева, в котором две девушки соприкоснулись руками. Этот жест, по решению инстанции, можно воспринять как «тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения».

Также СМИ обратили внимание, что с сайта телеканала СТС удалили три эпизода сериала «Не родись красивой», в которых поднималась тема ЛГБТ. В удаленных сериях один из главных героев после проигранного спора отправляется в гей-клуб в травести-образе.