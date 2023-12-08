С сайта канала СТС пропали три серии ситкома «Не родись красивой» Канал СТС удалил со своего сайта три серии «Не родись красивой» из-за темы ЛГБТ

Телеканал СТС удалил эпизоды сериала «Не родись красивой», в которых поднимается тема ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), заметило интернет-издание SOTA (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). Теперь на сайте после 39 серии идет сразу 43-я.

В пропавших эпизодах один из главных героев Андрей Жданов проигрывает спор и отправляется в гей-клуб в травести-образе. При этом отмечается, что на YouTube и других площадках серии по-прежнему доступны.

Ранее главный режиссер телеканала СТС Антон Федотов рассказал, что сериал «Не родись красивой» получит продолжение. Ожидается, что сиквел продолжит историю Екатерины Пушкаревой (Нелли Уваровой).

Как считает кинокритик и киновед Александр Шпагин, продолжение сериала «Не родись красивой» с наибольшей степенью вероятности обернется провалом. По его словам, авторы сериала опоздали с выпуском новых серий, так как успешные ситкомы необходимо снимать безостановочно до тех пор, пока они «окончательно не выдохнутся».

Премьера первой серии «Не родись красивой» состоялась 18 лет назад. Сериал состоял из 200 эпизодов и был крайне популярен среди зрителей разных возрастов. В 2006 году его удостоили премии ТЭФИ в категории «Продюсер».