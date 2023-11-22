«Кидок зрителя»: кинокритик оценил продолжение «Не родись красивой» Кинокритик Шпагин усомнился в успехе продолжения сериала «Не родись красивой»

Фото: Эмиль Матвеев/ТАСС

Продолжение сериала «Не родись красивой» с наибольшей степенью вероятности обернется провалом, заявил NEWS.ru кинокритик и киновед Александр Шпагин. По его словам, авторы сериала опоздали с выпуском новых серий, так как успешные ситкомы (ситуационные комедии) необходимо снимать безостановочно до тех пор, пока они «окончательно не выдохнутся».

Мелодраматический сериал «Не родись красивой» выходил на телеканале СТС в период с 2005 по 2006 год. По мнению Шпагина, с момента выхода последней серии актеры, игравшие в сериале, успели заметно постареть. Их появление в кадре может вызвать у зрителя ощущение когнитивного диссонанса. Если же в сериале будут представлены другие герои, то ему нельзя давать прежнее название, считает он.

Отчасти продолжение таких сериалов спустя 15–20 лет — своего рода кидок зрителя, поэтому обычно у них не бывает полноценного успеха. Если будет реальный успех, это чудо. А вообще, так не делается. Сериалы ситкомовского, мыльного типа, такие как «Не родись красивой», «Папины дочки», где дикое количество серий, если они успешны, нужно ковать железо, пока горячо. И продолжать их до того момента, пока они окончательно не выдохнутся, — отметил он.

Кинокритик Роман Григорьев ранее высказался о третьей части фильма «Лед», главные роли в котором исполняют Александр Петров и Мария Аронова. По его мнению, россияне пойдут смотреть эту картину в кино, так как популярность этих актеров не спала.