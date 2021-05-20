Маниже в финале Евровидения достался пятый номер

Певица Манижа с песней Russian Woman от России выступит в финале международного конкурса Евровидение пятой по счёту. Порядок появления на сцене финалистов приведён на сайте организаторов.
Финал
Запись полуфинального номера Манижи Russian Woman набрала свыше двух миллионов просмотров на официальном YouTube-канале конкурса. По этому показателю позади остались все участники предварительного этапа и само шоу.
Ранее стало известно, что певица из Молдавии Наталья Гордиенко, которую продюсирует Филипп Киркоров, также выступит в финале музыкального конкурса «Евровидение». Это стало известно после окончания второго полуфинала. Путёвку в финал Гордиенко получила по итогам голосования зрителей и жюри, как и представители ещё девяти стран.