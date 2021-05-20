Маниже в финале Евровидения достался пятый номер

https://static.news.ru/photo/49542104-b9d2-11eb-909e-96000091f725_660.jpg Манижа Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Певица Манижа с песней Russian Woman от России выступит в финале международного конкурса Евровидение пятой по счёту. Порядок появления на сцене финалистов приведён на сайте организаторов.

Финал откроет Елена Цагрину с Кипра. Затем свои композиции на арене Ahoy в Роттердаме покажут певица Анхела Перистери (Албания), певец Эден Ален (Израиль) и группа Hooverphonic (Бельгия). Всего на сцену выйдут исполнители 26 стран.

Запись полуфинального номера Манижи Russian Woman набрала свыше двух миллионов просмотров на официальном YouTube-канале конкурса. По этому показателю позади остались все участники предварительного этапа и само шоу.

Ранее стало известно, что певица из Молдавии Наталья Гордиенко, которую продюсирует Филипп Киркоров, также выступит в финале музыкального конкурса «Евровидение». Это стало известно после окончания второго полуфинала. Путёвку в финал Гордиенко получила по итогам голосования зрителей и жюри, как и представители ещё девяти стран.