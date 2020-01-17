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Исполнительный директор Национальной академии искусства и науки звукозаписи Дебора Дуган лишилась своей должности за десять дней до проведения церемонии вручения премии «Грэмми», организацией которой она занималась.

Решение было принято руководством в связи с обвинениями в адрес Дуган в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает Variety. В настоящее время внутри организации проводится независимое расследование, на период которого временным исполняющим...