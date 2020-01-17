Российский пародист Максим Галкин оригинально поздравил своего друга Игоря Николаева с 60-летием. Он записал в своём замке несколько популярных песен, написанных именинником, которому 17 января исполнилось 60 лет.
Запись Галкин
С днём рождения! Дорогой Игорь! Гений, друг, крёстный! Будь счастлив, весел, лёгок! Твори! Дерзай! Люби! Мы рядом! — говорится в его сообщении.
Интересно то, что за сутки запись песен Николаева в исполнении Галкина собрала более миллиона просмотров.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Максим Галкин признался: он пообещал своей супруге Алле Пугачёвой никогда не изменять и обеспечить ей достойную старость. По словам юмориста, в самом начале отношений с певицей он был в душе пенсионером, чего нельзя было сказать о Примадонне. Он считает Пугачёву ответственной матерью, которая уделяет огромное внимание воспитанию Лизы и Гарри.
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