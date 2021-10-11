Маккартни назвал ответственного за распад The Beatles

Бывший участник британского музыкального коллектива The Beatles Пол Маккартни заявил, что виновным в распаде группы был Джон Леннон, передаёт Guardian со ссылкой на предстоящее интервью радиостанции BBC Radio 4. По словам Маккартни, сам он хотел бы продолжать деятельность коллектива.

Не я начал этот развал. Это был наш Джонни, — сказал музыкант.

Он отметил, что в ходе одного из конфликтов Леннон принял решение выйти из квартета. По мнению Маккартни, The Beatles могли бы существовать гораздо дольше. Музыкант считает, что на решение Леннона уйти из коллектива повлияла супруга, авангардная художница Йоко Оно.

Всё дело было в том, что Джон был занят своей новой жизнью с Йоко. Джон всегда хотел стряхнуть с себя оковы общества. Его же растила его тётя Мими, довольно жёсткая женщина, так что он впоследствии всегда жаждал свободы, — подчеркнул Маккартни.

Квартет The Beatles, состоявший из Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра, распался в 1970 году, после 10 лет успешной истории. Группа выпустила 14 альбомов, шесть из которых стали «бриллиантовыми». Позже, в декабре 1980 года один из основателей группы Джон Леннон был убит в Нью-Йорке.

Ранее стало известно, что Пол Маккартни готовится издать книгу под названием The Lyrics. В неё войдут тексты ранее неизвестных песен группы The Beatles. Произведение охватит все этапы творчества Маккартни. Релиз намечен на 2 ноября.