Лоза объяснил, что надо для победы России в СВО Лоза: россиянам нужно сплотиться вокруг общей идеи для победы в СВО

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Юрий Лоза

Для победы России в СВО нужна общая идея, которая бы сплотила народ, заявил в интервью NEWS.ru певец и композитор Юрий Лоза. По его мнению, требуется примерно такая же консолидация общества, как во время Великой Отечественной войны.

Если мы хотим одерживать победы, то нам нужно сплотиться вокруг какой-то идеи. Сформулировать идею и попытаться вокруг нее сплотиться. Скажем, если мы вспомним Великую Отечественную войну, то идея всем была понятна — «все для фронта, все для победы». Надо, наверное, вернуть что-то подобное. Потому и реакция на «голую» вечеринку такая была, что, вроде бы, по идее, многие люди готовы сейчас поддержать такой лозунг, в то время как другие демонстративно выходят голыми и вешают по многомиллионной цацке на трусы. Вот об этом же разговор идет, — заявил музыкант.

Ранее Лоза заявил, что «короля эстрады» Филиппа Киркорова «развенчали» после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Композитор назвал «показухой» то, что делает народный артист РФ. По его мнению, от Киркорова нельзя услышать «ни одного искреннего слова». Лоза предположил, что ни один человек не сочувствует исполнителю в связи с его «отменой».

Год назад Лоза подпал под санкции на Украине. Тогда он заявил, что ему «ни жарко ни холодно» от решения президента Украины Владимира Зеленского, поскольку у него нет никаких связей с этой страной.