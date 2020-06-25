Linkin Park рассказали о неизданной песне, записанной с Беннингтоном

https://static.news.ru/photo/5c8b529a-b6ba-11ea-9eff-fa163e074e61_660.jpg Честер Бенингтон Фото: Marc Nader/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Участники американской группы Linkin Park рассказали, что у них есть неизданная песня, записанная вместе с фронтменом Честером Бенингтоном, покончившим с собой в 2017 году. Композиция получила название Friendly Fire.

Лидера группы Майк Шинода заявил во время трансляции в Twitch, что трек был записан для последнего на данный момент альбома группы One More Light, передаёт Loudwire.

Мне всё ещё нравится эта песня. Можно ли её где‑то услышать? Выкладывали ли мы Friendly Fire хоть куда‑то? Не выкладывали, не так ли? — сказал Шинода.

По его словам, поклонникам поклонники ещё долго будут ждать, когда трек наконец-то будет опубликован.

Ранее басист коллектива Дейв «Феникс» Фаррелл заявил, что Linkin Park начали работать над новой музыкой в период изоляции из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что музыканты начали писать до того, как «это всё началось».

Честер Беннингтон покончил с собой в день рождения своего друга и вокалиста группы Soundgarden Криса Корнелла 20 июля. Музыканта нашли в его доме в Лос-Анджелесе, писал NEWS.ru.