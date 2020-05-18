Лидер Gorillaz отыграл сольный концерт, находясь в изоляции

Британский музыкант Дэймон Албарн, известный как лидер групп Gorillaz и Blur, отыграл сольный концерт, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса.
Албарн принял в участие в проекте Boiler Room, который специализируется на онлайн-концертах. Артист находился в студии, оборудованной в сарае.
Музыкант представил свой новый проект The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows и исполнил пять новых песен. Названия треков пока что неизвестны.
Как писал NEWS.ru, «виртуальная» группа Gorillaz опубликовала клип, анимационные участники которой вышли на борьбу с коронавирусом. Видео стало сопровождением к новой песне под названием Aries.
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