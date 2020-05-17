Лепс исполнил под гитару песню Высоцкого «Про Серёжку Фомина»

https://static.news.ru/photo/fbb2d844-983c-11ea-914c-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/gvleps

Российский певец Григорий Лепс выложил на своей странице в социальной сети видеозапись, на которой он исполняет композицию советского поэта и актёра Владимира Высоцкого «Про Серёжку Фомина».

Музыкант поделился с подписчиками своими размышлениями относительно этой песни. По словам Лепса, по поводу героя композиции он слышал от разных людей два полярных мнения. Одни считают, что персонаж Высоцкого — «сосредоточенный» парень — незаслуженно получил звание Героя Советского Союза. Другие уверены, что Серёжка Фомин — это образ человека, который не стал прятаться от войны дома, пошёл на фронт и защищал свою Родину.

Как отметил сам Лепс, такие «тихие герои всегда живут рядом с нами».

В исполнении Владимира Семёновича я слышу удивление и неловкость, что, мол, думал я о Серёжке плохо, а он на самом деле — герой, — написал певец в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, Лепс рассказал, что записывает песни Владимира Высоцкого, находясь в изоляции.

Лепс отметил, что может работать над композициями удалённо, потому что процесс не требует участия многих людей.