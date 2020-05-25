Легендарный джазовый барабанщик умер в США

https://static.news.ru/photo/d89907ba-9ea5-11ea-add1-fa163e074e61_660.jpg Джимми Кобб Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Известный американский барабанщик Джимми Кобб скончался от рака лёгких в своём доме в США. Ему был 91 год.

О смерти Кобба журналистам NPR рассказала жена музыканта.

Кобб до настоящего времени был единственным оставшимся в живых участником легендарного квинтета Майлза Дэвиса. Он принял участие в записи джазового альбома Дэвиса Kind of Blue. Также Кобб сотрудничал со многими известными музыкантами, среди них Джон Колтрейн, Уэст Монтгомери и Дина Вашингтон.

Кобб начал свою карьеру в 1949 году. Последний альбом музыканта You'll See вышел в 2016 году.

NEWS.ru писал, что бессменный гитарист группы Queen Брайан Мэй перенёс сердечный приступ. Он рассказал, что находился в больнице на лечении небольшой травмы, полученной в саду, когда у него случился приступ. Боль и стеснение в груди продолжались около 40 минут, отметил гитарист.