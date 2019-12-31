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Певец Сергей Лазарев честно признался, что не рассчитывал выиграть музыкальный конкурс Евровидение-2019. По его словам, смущал политический настрой соседей России по отношению к ней.

Исполнитель назвал своё выступление удачным, поскольку смог обеспечить стране третье место. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Лазарев назвал похвальным предложение телеканала «Россия», благодаря которому он занял третье место.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Сергей Лазарев рассказал о своём отношении к неполным семьям и ответил на вопросы о суррогатной маме своих детей — Ани и Никиты. Артист признался, что не боится, если женщина когда-нибудь заявит о своих правах.