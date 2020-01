Норвежская группа A-Ha выпустила отреставрированную версию клипа на свой главный хит Take On Me.

Видео на композицию 1985 года было опубликовано на YouTube в 2010 году, и за почти десять лет его посмотрели около миллиарда раз. Смотрите клип в великолепном 4K-разрешении и помогите набрать...