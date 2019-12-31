Певец Сергей Лазарев честно признался, что не рассчитывал выиграть музыкальный конкурс Евровидение-2019. По его словам, смущал политический настрой соседей России по отношению к ней.
Исполнитель назвал своё выступление удачным, поскольку смог обеспечить стране третье место. Об этом он
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(Листай) Многие считают, что подводить итоги года-банально, а считаю, что стоит оглядываться назад и посмотреть что ты сделал. Я привык доверять не словам, а делам! И я считаю, что в эпоху тотальной болтовни и фейкньюз можно верить только поступкам и результату! Поэтому, я с большим удовольствием подведу итог своим действиям в 2019 году и самым значимым для меня событиям. 1. конечно же,мое второе Евровидение. После участия в 2016 году, я честно заведомо не испытывал больших иллюзий насчет победы России в 2019, тк понимал политический настрой «соседей» к нашей стране, тем не менее я согласился на предложение канала Россия поехать вновь. Для меня это был вызов, прежде всего самому себе, и я этот вызов принял! И как оказалось не зря! В сложнейшей борьбе мы вновь вернули Россию в лидеры конкурса, и привезли Бронзу! 3 место! Дважды! Это круто! 2. Большой гастрольный Тур по всей стране с шоу “N-tour” ( Позади 114 городов) и юбилейное 100-е шоу в Москве в ВТБ Арена и в Питере в ДС Юбилейный! 2020 год продолжим с этой программой! А Премьера нового шоу в 2021. 3. В этом году было много Премий: 2 тарелки МУЗТВ, Золотой граммофон, RuTV, Жара Awards, FashionTv Awards. 4. снял 3 видеоклипа ( Scream, Лови, Я Не боюсь) 5. Выпустил 2 новых альбома. ( «Я не боюсь» и «Это я»).Оба альбома поднимались на 1 строчку в Itunes. А альбом «Это я» держался там почти неделю, наряду со 2 местом в Apple Music. 6. Поучаствовал в интересном вокальном проекте «Ну-ка, все вместе» на канале Россия-1, где стал предводителем сотни членов жюри. В середине января начинаются сьемки 2-го сезона! 7. Ну и наконец, в начале осени, в программе «Секрет на миллион» , я открыл свой главный секрет и признался, что у меня двое детей- сын Никита и красавица дочка Анюта. 2019 год был очень сложным, эмоциональным, в какой-то степени переломным, но по итогу, оглядываясь назад и смотря на свою работу, я вижу, что год был ОТЛИЧНЫЙ! Спасибо всем, кто был со мной, кто поддерживал, помогал. Спасибо всей моей любимой семье, коллективу, друзьям, коллегам и конечно же, моим зрителям и слушателям. Впереди 2020, так начнем же писать историю этого нового года .... Всем любви! #сновымгодом #СергейЛазарев
Лазарев назвал похвальным предложение телеканала «Россия», благодаря которому он занял третье место.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Сергей Лазарев рассказал о своём отношении к неполным семьям и ответил на вопросы о суррогатной маме своих детей — Ани и Никиты. Артист признался, что не боится, если женщина когда-нибудь заявит о своих правах.
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