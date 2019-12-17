https://static.news.ru/photo/bb6e22fa-20c5-11ea-b9dd-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лазарев с детьми Фото: lazarevsergey/instagram.com

Российский певец Сергей Лазарев рассказал о своём отношении к неполным семьям и ответил на вопросы о суррогатной маме своих детей — Ани и Никиты. Артист признался, что не боится, если женщина когда-нибудь заявит о своих правах.

Во-первых, суррогатная мать не является биологической матерью. Во-вторых, потенциальная суррогатная мать добровольно идёт на это, проходит беседы с психологами, которые определяют, насколько она готова к такой работе, — поделился он в интервью Hello!

Он подчеркнул, что Аня и Никита — исключительно его дети. В то же время он заметил, что благодаря суррогатному материнству он смог иметь детей, а женщина в свою очередь получила возможность решить свои финансовые проблемы на условиях анонимности. При этом Лазарев отметил, что его дети не чувствуют, что растут в неполноценной семье.

Главное — чтобы дети росли в любви. Сколько этих якобы полноценных семей, в которых дети никому не нужны? Мама пьющая, папа бросил, — заключил он.

Такой вид материнства певец назвал осознанным шагом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский композитор Игорь Крутой неожиданно подогрел слухи относительно романа певцов Ани Лорак и Сергея Лазарева. Исполнители вместе побывали на дне рождения дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории.