https://static.news.ru/photo/fad97860-727b-11ea-a188-fa163e074e61_660.jpg MC Сенечка Фото: instagram.com/mccene4ka

События глобального масштаба зачастую служат вдохновением для артистов и находят отражение в их творчестве. В 2020 году главной темой для исполнителей стала пандемия коронавируса. Музыканты поют о страхе заболеть, важности соблюдения гигиены, тяжёлых буднях самоизоляции или просто снимают клипы от скуки сидения взаперти. Некоторые певцы даже выпускают треки о COVID-19 в качестве синглов.

Little Big

Из-за ограничений на массовые мероприятия в этом году пришлось впервые в истории отменить международный песенный конкурс «Евровидение». Россию должна была представить группа Little Big с песней Uno, клип на которую стал самым популярным среди участников состязания. Музыканты решили не унывать и начали всячески поддерживать в соцсетях себя и своих поклонников, которые тоже не могут выйти из дома. Например, лидер коллектива Илья Прусикин, известный как Ильич, выложил «карантинную» версию одного из хитов Little Big — I'm OK.

MC Сенечка

Музыкант из Самары Сеня Лисейчев, известный как «добрый» рэпер MC Сенечка, записал стильный танцевальный хип-хоп под названием «Вирусный трек», в котором поёт о том, как он «напуган» вирусом и моет руки с друзьями «45 секунд».

Пупо

Итальянский музыкант Энцо Гинацци, известный как Пупо, решил поблагодарить Россию за оказанную его стране помощь во время пандемии и перепел композицию Александра Зацепина и Леонида Дербенёва «Есть только миг».

Yofrangel

Доминиканский музыкант выпустил клип, в котором призывает слушателей прикрывать лицо во время кашля, а также перечисляет симптомы болезни, чтобы проинформировать людей. Песня начинается с кашля и позже сопровождается имитацией чиханья. Ролик за короткий срок стал вирусным в соцсетях.

ПТП

Украинский продюсер и исполнитель Алексей Потапенко, известный как Потап или ПТП, выпустил меланхоличную композицию «Карантин», в которой мечтает о том, когда закончатся пандемия, изоляция и очереди в супермаркетах и снова можно будет видеться с друзьями, жать друг другу руки и вместе летать на отдых в Италию.

Елена Малышева

Российская ведущая и врач стала гостьей программы «Вечерний Ургант», во время которой совместно с самим Ургантом и его хаус-бэндом «Фрукты» исполнила песню-памятку о профилактике коронавируса. Номер она исполнила на мотив композиции Валерия Леонтьева «Ты меня не забывай».