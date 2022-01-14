Концерты лидера Rammstein в России перенесли из-за пандемии

Концерты лидера Rammstein Тилля Линдеманна в Новосибирске и Москве, запланированные на конец января, перенесли из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на странице артиста в Instagram. Новые даты выступлений пока не называются.

Эпидемиологическая ситуация в мире резко ухудшается. Вводятся новые ограничения на международные рейсы, въезд и пребывание членов группы и команды. А проведение концертов в период роста заболеваемости небезопасно для посетителей. К сожалению, в этих обстоятельствах становится невозможным совершить тур Тилля Линдеманна в указанные сроки. Чтобы предотвратить распространение нового типа COVID-19, мы вынуждены перенести концерты на новые даты, — говорится в тексте.

Организаторы не уточнили, на какой срок переносятся концерты. При этом заверили, что ранее купленные билеты останутся действительными.

Линдеманн должен был выступить в Новосибирске 26 января, в Москве — 28-го.

Ранее сообщалось, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить доводы новосибирских общественников, которые выступали против концерта немецкого артиста. Активисты призывали местные власти поддержать их и противодействовать «антикультурным явлениям» на законодательном уровне, а также обратиться в Следственный комитет.