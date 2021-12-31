Бастрыкин поручил проверить доводы противников концерта Линдеманна в России

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить доводы новосибирских общественников, которые выступают против концерта в городе лидера Rammstein Тилля Линдеманна. Он запланирован в Новосибирске на 26 января. Бастрыкин указывает на то, что активисты согласны с его высказыванием о «гибридной войне, которую ведут против России некоторые западные институты», говорится на сайте ведомства.

Активисты высказываются резко против выступления немецкого музыканта, которое должно состояться на территории региона 26 января 2022 года, просят депутатов поддержать их и противодействовать «антикультурным явлениям» на законодательном уровне, а также обратиться в Следственный комитет, — говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько раз музыкант имел проблемы с законом в России из-за своих скандальных песен и клипов.

Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК РФ по Новосибирской области Антону Бадулину организовать проверку доводов общественников.

Метро у нас рекламирует этот концерт. Пришлось погрузиться в эту тему. Мы-то не запрещаем концерт. Мы просим обратить внимание на этот вопиющий случай и падение нравственности и культуры, — рассказал один из общественников Иван Квасницкий.

Концерт должен пройти в «Экспоцентре» Новосибирска 26 января.

В августе прошлого года выступление Линдеманна сорвалось в Твери. Мероприятие было организованно руководством холдинга «Афанасий». За день до этого Роспотребнадзор сообщил, что проинформировал организаторов концерта и представителя музыканта, что проведение фестиваля без соблюдения ограничений недопустимо.

При этом спустя несколько дней Линдеманн выступил на международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» в Кремле. Под аккомпанемент оркестра войск Национальной гвардии РФ он исполнил песню на русском языке «Любимый город».