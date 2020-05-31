Клип Little Big признали «Самым трэшовым» на музыкальной премии в Берлине

https://static.news.ru/photo/8e0e5ee6-a3e8-11ea-984a-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/littlebigband

Клип на песню Go Bananas российской группы Little Big получил награду немецкой премии Berlin Music Video Awards. Коллектив победил в номинации «Самое трэшовое видео».

Go Bananas обошёл ролики Ballern группы Die Atzen и Kolo Kolo коллектива Balming Tiger, говорится на сайте премии. О своей победе Liltle Big также сообщили в Instagram.

Режиссёрами видео выступили Алина Пасок и лидер группы Илья Прусикин. Ролик был опубликован на видеохостинг YouTube в ноябре 2019 года и к настоящему времени собрал 115 млн просмотров.

Как писал NEWS.ru, 8 мая группа Little Big выпустила клип на новую песню, получившую название Hypnodancer. В ролике снялись актёр Илья Гудков и лидер группы The Hatters Юрий Музыченко.