Канье Уэст отказался видеться с Ким Кардашьян

https://static.news.ru/photo/574838d6-cdba-11ea-88c6-fa163e074e61_660.jpg Ким Кардашьян и Канье Уэст Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рэпер и кандидат в президенты США Канье Уэст не выходит на связь со своей женой, звездой реалити-шоу Ким Кардашьян. После предвыборного выступления артиста в Южной Каролине пара больше не разговаривала.

Кардашьян пыталась поговорить с ним о его психическом здоровье и дважды предлагала прилететь на ранчо в штате Вайоминг, сообщает TMZ. Музыкант на северо-западе США купил землю и создаёт там свою креативную базу, а также строит производство для бренда Yeezy.

Ранее Ким Кардашьян прокомментировала заявление своего супруга о том, что тот хочет развестись с ней. Она объяснила, что из-за диагностированного ранее биполярного расстройства у него часто происходят подобные срывы.

Ранее Канье Уэст заявил, что хотел бы видеть своего коллегу Шона Картера, известного как Jay-Z, в качестве кандидата в вице-президенты во время предвыборной гонки, писал NEWS.ru.