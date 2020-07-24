Канье Уэст отказался видеться с Ким Кардашьян

Рэпер и кандидат в президенты США Канье Уэст не выходит на связь со своей женой, звездой реалити-шоу Ким Кардашьян. После предвыборного выступления артиста в Южной Каролине пара больше не разговаривала.
Кардашьян пыталась поговорить с ним о его психическом здоровье и дважды предлагала прилететь на ранчо в штате Вайоминг,
Ранее Ким Кардашьян прокомментировала заявление своего супруга о том, что тот хочет развестись с ней. Она объяснила, что из-за диагностированного ранее биполярного расстройства у него часто происходят подобные срывы.
Ранее Канье Уэст заявил, что хотел бы видеть своего коллегу Шона Картера, известного как Jay-Z, в качестве кандидата в вице-президенты во время предвыборной гонки, писал NEWS.ru.
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