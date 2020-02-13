Американский музыкант Камаси Вашингтон приедет в Россию с двумя концертами. Мероприятия пройдут летом.
Артист выступит в петербургском клубе Hi-Hat 30 июня и 1 июля отыграет в Зелёном театре на ВДНХ в Москве,
Камаси Вашингтон — саксофонист, исполняющий джаз. Он сотрудничал с такими музыкантами, как Snoop Dogg, Flying Lotus, Кендрик Ламар, Херби Хэнкок и Лорин Хилл. В 2019 году он впервые выступил в России со своей группой.
Как писал NEWS.ru, американская группа Aerosmith даст концерт в Москве. Коллектив отправился в тур в честь своего 50-летия.
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