https://static.news.ru/photo/c54b0ee6-4e79-11ea-859a-fa163e074e61_660.jpg Камаси Вашингтон Фото: Sven-Sebastian Sajak/www.imago-images.de/Global Look Press

Американский музыкант Камаси Вашингтон приедет в Россию с двумя концертами. Мероприятия пройдут летом.

Артист выступит в петербургском клубе Hi-Hat 30 июня и 1 июля отыграет в Зелёном театре на ВДНХ в Москве, говорится в группе мероприятия.

Камаси Вашингтон — саксофонист, исполняющий джаз. Он сотрудничал с такими музыкантами, как Snoop Dogg, Flying Lotus, Кендрик Ламар, Херби Хэнкок и Лорин Хилл. В 2019 году он впервые выступил в России со своей группой.

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