«Как Кикабидзе»: Соседов усмотрел след Грузии в позиции Меладзе по СВО Соседов допустил, что на отношение Меладзе к России влияют политики Грузии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Нынешнее отношение певца Валерия Меладзе к России и СВО может быть следствием «давления на него каких-то влиятельных лиц из Грузии», считает музыкальный критик Сергей Соседов. В беседе с NEWS.ru он предположил, что музыкант просто не может ослушаться своих грузинских покровителей. В качестве аналогии он привел историю ныне покойного актера Вахтанга Кикабидзе.

У грузин очень тесные внутринациональные связи, и ослушаться кого-то он, вероятно, не может, так как это может негативно сказаться. Вспомним, к примеру, аналогичную позицию Кикабидзе, который был обязан России всем своим успехом и карьерой, но который по своей странной воле стал в итоге врагом России. Полагаю, здесь есть какое-то серьезное политическое давление, — поделился с NEWS.ru своими догадками Соседов.

Критик отметил, что «в жизни и общении Валера Меладзе довольно милый, спокойный и доброжелательный человек», однако его нынешняя позиция оставляет много вопросов.

Его поведение сегодня по меньшей мере некорректно по отношению к России, если не сказать больше. И кроме как внешним влиянием я это объяснить не могу. В любом случае каждый человек сам делает свой выбор, — заключил Сергей Соседов.

В начале января в Сети появилось видео, на котором Меладзе шепотом отвечает на проукраинский лозунг по просьбе фаната на корпоративе в Дубае. Ответ не слышен, поскольку Меладзе убрал микрофон в сторону, но фанат выразил певцу одобрение и назвал его «красавчиком». Певец после скандала заявил в соцсетях, что «никого не хочет и не может ненавидеть».

На прошлой неделе появились сообщения о том, что Меладзе грозит признание иноагентом. По данным Telegram-каналов, соответствующее заявление направлено в Генпрокуратуру России главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным.