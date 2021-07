«К Пугачёвой приедет»: Резник прокомментировал уход Паулса со сцены

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Новый альбом американской певицы Билли Айлиш Happier than ever выйдет через несколько дней, но пластинка уже успела установить исторический рекорд по количеству предзаказов, передаёт портал Just Jared, ссылаясь на Apple Music. По информации издания, свыше 1 млн юзеров добавили долгожданный сборник в свои плейлисты до официального релиза.

Представители Apple Music отметили, что «меломаны, предварительно приобретающие треки, в 4,2 раза чаще слушают новинки в течение недели с момента выпуска». До этого 19-летняя Айлиш уже била рекорды. Её дебютный...