«К Пугачёвой приедет»: Резник прокомментировал уход Паулса со сцены

Поэт Илья Резник прокомментировал уход со сцены знаменитого латышского композитора Раймонда Паулса. В беседе с NEWS.ru Резник заявил, что Паулс может вернуться ради юбилея певицы Аллы Пугачёвой.

Он может декларировать сейчас, что покидает сцену, но вдруг что-то интересное будет, его уговорят. Или мой юбилей, или Пугачёвой, — заключил поэт.

При этом Резник посчитал уход композитора верным решением, поскольку «творцу нужно беречь себя». Поэт заметил, что Паулс редко бывает на сцене и тяжело переносит поездки, в связи с чем посоветовал ему «сидеть, жить до 120 и писать гениальные песни».

Ну колени у нас у всех в нашем возрасте болят. На концерты он всегда с большим трудом ездит, он не любит вообще ездить. Какие там поездки? Уходит он со сцены, чтобы его не тревожили и не звали на всякие форумы, фестивали. Всё время же звонки, всё время зовут, — объяснил поэт.

Сам Резник давно не общался с Паулсом, отметив, что видеться они не могут из-за пандемии коронавируса.

Нечасто общаемся. Только когда у нас есть работа, тогда пишем и общаемся активно. Мы не видимся, сейчас пандемия. <...> По какому-то празднику позвоню: день рождения, Новый год. Так вот и общаемся. Главное, чтобы здоровье было, — отметил Резник.

27 июля Паулс объявил об окончательном уходе со сцены из-за болезни ног. Свой крайний концерт, состоявшийся в прошедшие выходные, он назвал прощальным. Кроме того, по словам композитора, он не собирается пользоваться доверием публики и «уходить со сцены» много раз. Подобное поведение Паулс посчитал смешным.

Раймонд Паулс является автором десятков хитов для звёзд советской и российской эстрады, а соавтором многих его песен стал поэт Илья Резник. Алла Пугачёва в день 85-летия композитора лично приехала поздравить его с юбилеем.