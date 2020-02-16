В День всех влюблённых Диана Арбенина дала масштабный концерт на «ВТБ Арене» в Москве. Однако из-за технического сбоя певице пришлось на глазах у зрителей срочно менять сценарий шоу.
После одного из номеров застряла подъёмная конструкция, мешая своим присутствием музыкантам на сцене и загораживая артистку от зрителей. Диана приняла решение продолжить выступление прямо в зале, перемещаясь мимо восторженных зрителей на трибунах и танцполе. Всего на шоу пришло около 14 тысяч человек,
Я была бы не я, если бы ходила вокруг и делала вид, что ничего не происходит, — прокомментировала Арбенина внештатную ситуацию.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Светлана Лобода объяснила видео со своего выступления, где она пыталась закинуть ногу за голову. Её поклонники заподозрили, что звезда была нетрезвой.
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