Музыка

«Иванушки International» завели аккаунт в TikTok

15:22, 24 июля 2020
Группа «Иванушки International» Группа «Иванушки International» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская группа «Иванушки International» создала свою страницу в социальной сети TikTok. Первую публикацию они сделали 20 июля.

Музыканты сделали уже три поста, последний из которых собрал больше миллиона просмотров. В ролике они исполняют припев из песни «Тополиный пух».

@ivanushkii

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Что поётся в конце? Не все поймут, не все услышат, — пошутили артисты над строчками, которые в треке произносит Андрей Григорьев-Апполонов.

Ранее страницу в TikTok завела журналистка и телеведущая Ксения Собчак. За первый день на неё подписались всего чуть более 500 человек.

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