«Иванушки International» завели аккаунт в TikTok

Российская группа «Иванушки International» создала свою страницу в социальной сети TikTok. Первую публикацию они сделали 20 июля.
Музыканты сделали уже три поста, последний из которых собрал больше миллиона просмотров. В ролике они исполняют припев из песни «Тополиный пух».
@ivanushkii
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Что поётся в конце? Не все поймут, не все услышат, — пошутили артисты над строчками, которые в треке произносит Андрей Григорьев-Апполонов.
Ранее страницу в TikTok завела журналистка и телеведущая Ксения Собчак. За первый день на неё подписались всего чуть более 500 человек.
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