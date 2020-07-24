«Иванушки International» завели аккаунт в TikTok

https://static.news.ru/photo/a66ac6ac-cda8-11ea-818f-fa163e074e61_660.jpg Группа «Иванушки International» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская группа «Иванушки International» создала свою страницу в социальной сети TikTok. Первую публикацию они сделали 20 июля.

Музыканты сделали уже три поста, последний из которых собрал больше миллиона просмотров. В ролике они исполняют припев из песни «Тополиный пух».

Что поётся в конце? Не все поймут, не все услышат, — пошутили артисты над строчками, которые в треке произносит Андрей Григорьев-Апполонов.

Ранее страницу в TikTok завела журналистка и телеведущая Ксения Собчак. За первый день на неё подписались всего чуть более 500 человек.