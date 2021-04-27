Happier than ever: названа дата выхода нового альбома Билли Айлиш

https://static.news.ru/photo/7ccb1568-a7e1-11eb-8095-96000091f725_660.jpg Билли Айлиш Фото: billieeilish/instagram.com

Поклонникам назвали дату выхода нового альбома Билли Айлиш, который получил название Happier than ever, сообщает Variety.

Согласно данным издания, премьера состоится 30 июля 2021 года. Над созданием этого альбома певица работала во время карантина.

Ранее Билли Айлиш создала новую страницу в социальной сети TikTok. Аккаунт называется @happierthanever — в честь композиции Happier Than Ever. Учётной записи меньше суток, но на звезду уже подписались 475 тысяч человек, а единственный 15-секундный ролик посмотрели 3,6 млн юзеров. Видео является тизером грядущего релиза. Микроблог уже получил синюю галочку верификации.

В марте звезда перекрасилась в блондинку и постриглась так, что поклонники её едва узнали. Раньше у 19-летней артистки были чёрные волосы с кислотно-салатовыми корнями. За три часа после публикации снимка в Twitter он набрал более 10 млн лайков. Поклонники хоть и признали, что теперь Айлиш почти не узнать, с радостью встретили её новый образ.