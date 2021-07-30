Вышел новый клип на хит Свиридовой с участием Гудкова и Понасенкова

Александр Гудков и Евгений Понасенков устроили дворянскую охоту за розовым фламинго. На YouTube-канале «Чикен Карри» вышел новый клип на хит Алёны Свиридовой «Розовый фламинго». Ремейк сделала группа Cream Soda, которая также приняла участие в клипе.

Клип снял Гудков. На роль фламинго пригласили актёра Никиту Кукушкина, а барина исполнил маэстро Понасенков. Свиридова призналась «Афише Daily»: идея перепеть её главный хит пришла группе Cream Soda.

Я согласилась, изначально не особо веря в успех, так как уже многие музыканты и диджеи делали ремиксы на этот трек, откровенно проигрывая оригинальной версии. Но ребята развернули музыку на 180 градусов и наполнили её иным смыслом, который мне оказался созвучным, — рассказала она.

Ранее учёный-историк в интервью NEWS.ru рассказывал об участии в клипе Гудкова и Свиридовой. Понасенков отмечал: в новом клипе он сыграет «практически себя» — барина, который гуляет в лесу и наслаждается природой.

И вот сейчас, вы меня поймали, я рядом с Бородинским полем, но это никак не связано с тем, что я написал и опубликовал две фундаментальные монографии по войне 1812 года. А я на съёмках, в клипе, который делает Саша Гудков вместе с Алёной Свиридовой. Такой пародийный клип, и я играю практически себя: я в роли барина, который гуляет в лесу, наслаждается, вот как я обычно наслаждаюсь, — рассказывал Понасенков.

Под роликом также сообщается, что с августа по октябрь Cream Soda будет в туре: сначала по Украине, а затем и по России. Группа приедет в Москву, Петербург, Уфу, Казань, Нижний Новгород и многие другие города.