Группа Uma2rman даст благотворительный онлайн-концерт

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Участники американской группы The Strokes запустили ток-шоу, в котором обсуждают темы, в которых ничего не понимают. Музыканты запустили его, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса.

Проект, выходящий на YouTube-канале коллектива, получил название 5 guys talking about things they know nothing about («Пятеро парней обсуждают вещи, в которых ничего не понимают»). Привет, узники Земли. Как и...