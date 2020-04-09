https://static.news.ru/photo/cf01fda2-7a7d-11ea-a857-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская группа Uma2rman даст благотворительный онлайн-концерт 13 апреля. Вырученные деньги пойдут на помощь пожилым людям, которые находятся в зоне риска по заражению коронавирусом.

Зрители смогут принять участие в акции, сделав пожертвование на сайте фонда «Росконгресс», который организовал выступление, передаёт ТАСС. Трансляция начнётся в 19:00 мск.

Uma2rman в онлайне представит специальную программу, в которую войдут хиты коллектива и песни из новых альбомов, — говорится в сообщении.

Стрим будет вести платформа «Яндекс.Эфир» и телеканал О2, а также выступление будет доступно на сайте, YouTube-канале и в Facebook «Росконгресса».

Как писал NEWS.ru, российская группа Little Big проведёт концерт онлайн на платформе «Яндекс.Эфир». Выступление состоится 11 апреля. Коллектив подготовил особую программу для зрителей, находящихся в изоляции из-за пандемии COVID-19.