Группа Little Big даст онлайн-концерт

Российская группа Little Big проведёт концерт онлайн на платформе «Яндекс.Эфир». Выступление состоится 11 апреля.
В IT-компании отметили, что коллектив подготовил особую программу для зрителей, находящихся в изоляции из-за пандемии коронавируса.
В «Яндекс.Эфире» пройдёт онлайн-концерт одной из самых драйвовых отечественных групп — Little Big, — сообщают организаторы.
Группа Little Big должна была представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020». Состязание отменили из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники