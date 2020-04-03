Группа Little Big даст онлайн-концерт

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Российская группа «Ночные снайперы» проведёт онлайн-концерт в поддержку тех, кто соблюдает режим самоизоляции в период пандемии коронавируса. Мероприятие состоится 6 апреля.

Трансляция выступления будет проходить из домашней студии группы, сообщает ТАСС со ссылкой на «Яндекс.Эфир». Программа концерта получила название «Выжить вопреки». В музыкальной программе с говорящим названием будут исполнены хиты легендарной...