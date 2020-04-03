Музыка

Группа Little Big даст онлайн-концерт

13:36, 03 апреля 2020 23
Фото: LITTLE BIG/vk.com

Российская группа Little Big проведёт концерт онлайн на платформе «Яндекс.Эфир». Выступление состоится 11 апреля.

В IT-компании отметили, что коллектив подготовил особую программу для зрителей, находящихся в изоляции из-за пандемии коронавируса.

В «Яндекс.Эфире» пройдёт онлайн-концерт одной из самых драйвовых отечественных групп — Little Big, — сообщают организаторы.

Группа Little Big должна была представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020». Состязание отменили из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса, писал NEWS.ru.

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