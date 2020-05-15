Группа Queen покажет концерт памяти Фредди Меркьюри

https://static.news.ru/photo/febd5a66-96aa-11ea-b29e-fa163e074e61_660.jpg Фредди Меркьюри Фото: imago stock&people​​​​​​​/Global Look Press

Британская группа Queen выпустит запись концерта 1992 года, прошедший в память о фронтмене Фредди Меркьюри. Таким образом коллектив планирует собрать средства на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

Трансляция представления пройдёт на YouTube-канале музыкантов 15 мая. Стрим начнётся в 21:00 мск и продлится в течение 48 часов, о чём артисты сообщили в соцсетях.

Трибьют-концерт в память о Фредди Меркьюри, посвящённый борьбе с СПИДом, прошёл 20 апреля в 1992 году на стадионе Уэмбли перед собравшей аншлаг публикой в 72 000 человек и привлёк к экранам более миллиарда зрителей по всему миру, — говорится в описании шоу.

Билеты на событие были распроданы за два часа. Во время мероприятия на сцене отыграли поклонники Queen, группы Metallica, Guns N’Roses, Def Leppard, а также Джордж Майкл, Элтон Джон, Дэвид Боуи и Сил.

Как писал NEWS.ru, правообладатели интеллектуальной собственности американского музыканта Принса объявили о трансляции его концерта Prince and the Revolution: Live. Стрим начался на видеохостинге YouTube в 03:00 мск 14 мая и продлится трое суток.