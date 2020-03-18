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По информации на 18 марта, в рейтинге букмекеров Евровидения группа Little Big, представляющая страну на конкурсе со своей композицией Uno, находится на четвёртом месте. Днём ранее Россия была на пятом месте.

По подсчётам экспертов, вероятность победы на музыкальном шоу команды из Санкт-Петербурга равняется 9%. На первом месте в рейтинге располагается болгарская певица Victoria. Её шансы на победу оценивают в 12%. Далее...