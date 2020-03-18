Американская группа NOFX решила выпустить несколько новых песен подряд, чтобы подбодрить своих поклонников, находящихся на карантине. Изначально планировалось, что треки будут опубликованы летом.
Первой композицией из серии стала I Love You More Than I Hate Me, остальные выйдут в течение следующих двух недель,
Я только сегодня понял, что у меня куча новых песен и видео NOFX с альбома, который не выйдет раньше этого лета. Но раз все застряли дома и скучают, я просто выпущу несколько треков, чтобы люди могли послушать их, пока мы все не померли, — сказал музыкант.
Как писал NEWS.ru, российская группа «Би-2» даст концерт, который будет бесплатно транслироваться онлайн. Таким образом музыканты хотят привлечь внимание к необходимости соблюдения мер для борьбы с распространением коронавируса.
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