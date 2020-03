https://static.news.ru/photo/702cdfea-68ee-11ea-bf7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Imagespace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская группа NOFX решила выпустить несколько новых песен подряд, чтобы подбодрить своих поклонников, находящихся на карантине. Изначально планировалось, что треки будут опубликованы летом.

Первой композицией из серии стала I Love You More Than I Hate Me, остальные выйдут в течение следующих двух недель, отмечает «Афиша Daily». Об их выпуске рассказал лидер коллектива, Фэт Майк, в Instagram.

Я только сегодня понял, что у меня куча новых песен и видео NOFX с альбома, который не выйдет раньше этого лета. Но раз все застряли дома и скучают, я просто выпущу несколько треков, чтобы люди могли послушать их, пока мы все не померли, — сказал музыкант.

Как писал NEWS.ru, российская группа «Би-2» даст концерт, который будет бесплатно транслироваться онлайн. Таким образом музыканты хотят привлечь внимание к необходимости соблюдения мер для борьбы с распространением коронавируса.