https://static.news.ru/photo/798d2804-6846-11ea-afd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Российская группа «Би-2» даст концерт, который будет бесплатно транслироваться онлайн. Таким образом музыканты хотят привлечь внимание к необходимости соблюдения мер для борьбы с распространением коронавируса.

О проведении выступления для поклонников в Сети исполнители сообщили в соцсетях. Ранее участники «Би-2» заявили , что переносят несколько концертов в Европе из-за опасений, связанных с распространением COVID-19.

20 марта мы сыграем онлайн-концерт для наших слушателей со всего мира. В сложные времена жизненно необходимо помнить и поддерживать друг друга, — говорится в сообщении.

Артисты рассказали, что сейчас ведут подготовку к выступлению и позже расскажут, где его можно будет посмотреть.

Как писал NEWS.ru, российское агентство Doing Great Agency запустит сервис для просмотра концертов онлайн. Проект получил название Stay.