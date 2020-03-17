Российская группа «Би-2» даст концерт, который будет бесплатно транслироваться онлайн. Таким образом музыканты хотят привлечь внимание к необходимости соблюдения мер для борьбы с распространением коронавируса.
О проведении выступления для поклонников в Сети исполнители
20 марта мы сыграем онлайн-концерт для наших слушателей со всего мира. В сложные времена жизненно необходимо помнить и поддерживать друг друга, — говорится в сообщении.
Артисты рассказали, что сейчас ведут подготовку к выступлению и позже расскажут, где его можно будет посмотреть.
Как писал NEWS.ru, российское агентство Doing Great Agency запустит сервис для просмотра концертов онлайн. Проект получил название Stay.
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