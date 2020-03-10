https://static.news.ru/photo/6b62440a-62d6-11ea-80ed-fa163e074e61_660.jpg Би-2 Фото: АГН «Москва»

Участники российской группы «Би-2» заявили, что переносят несколько концертов в Европе. Своё решение музыканты связали с опасениями по поводу вспышки коронавируса.

Выступления должны были состояться в Чехии и Германии, о чём музыканты рассказали в видеообращении, опубликованном в Facebook. Отмечается, что в странах запретили проводить массовые мероприятия на фоне распространения инфекции.

Мы вынуждены перенести наши концерты в Праге, Бамберге и Дюссельдорфе. Концерты в Таллине и Риге на данный момент планируется провести в назначенные даты, — говорится в описании к ролику.

Представления должны были пройти 11, 13 и 15 марта. При этом выступления в Таллине 17 марта и в Риге 20 марта пока остаются в силе.

Как писал NEWS.ru, группы из США Sons of Apollo, SWMRS и Cage The Elephant не приедут в Россию. Коллективы отменили несколько европейских и азиатских выступлений.