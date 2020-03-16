Российское агентство Doing Great Agency запустит сервис для просмотра концертов онлайн. Проект получил название Stay.
Как
Доступ будет делиться на несколько категорий: обычный просмотр, приветствие артистом отдельного зрителя, а также билет с сопутствующими товарами исполнителей, которые будут доставлять курьером в двери заказчика.
Платформа сейчас ожидает запуска, однако регистрация
Как писал NEWS.ru, американская группа Full Of Hell заявила о переносе весеннего тура по Европе, в рамках которого музыканты планировали также выступить в Москве и Санкт-Петербурге.
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