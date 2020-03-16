https://static.news.ru/photo/374ce9d6-679a-11ea-8149-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Российское агентство Doing Great Agency запустит сервис для просмотра концертов онлайн. Проект получил название Stay.

Как рассказали создатели платформы в беседе с «Афиша Daily», она направлена на поддержку артистов и институций в период кризиса. Музыканты смогут давать концерты в прямом эфире и продавать на них билеты.

Доступ будет делиться на несколько категорий: обычный просмотр, приветствие артистом отдельного зрителя, а также билет с сопутствующими товарами исполнителей, которые будут доставлять курьером в двери заказчика.

Платформа сейчас ожидает запуска, однако регистрация доступна уже сейчас. Предполагаемая средняя стоимость билетов — 300 рублей.

Как писал NEWS.ru, американская группа Full Of Hell заявила о переносе весеннего тура по Европе, в рамках которого музыканты планировали также выступить в Москве и Санкт-Петербурге.