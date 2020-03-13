https://static.news.ru/photo/c5a2800c-6523-11ea-a660-fa163e074e61_660.jpg Фото: Angel Marchini/Global Look Press

Американская группа Full Of Hell заявила о переносе весеннего тура по Европе, в рамках которого музыканты должны были также выступить в Москве и Санкт-Петербурге.

Гастроли должны были начаться 27 марта в Санкт-Петербурге, после чего у Full Of Hell было запланировано шоу в Москве. Об переносе выступлений сообщили организаторы мероприятий в Facebook.

В основном это связано с резким закрытием мероприятий по приказу правительства и, честно говоря, ради благополучия наших фанатов и друзей, — говорится в официальном заявлении коллектива.

Артисты подчеркнули, что не отменяют концерты, и будут искать возможности посетить все ранее запланированные города, как можно скорее.

Как писал NEWS.ru, группы из США Sons of Apollo, SWMRS и Cage The Elephant не приедут в Россию. Своё решение музыканты связали с опасениями по поводу распространения коронавируса.