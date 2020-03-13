Американская группа Full Of Hell заявила о переносе весеннего тура по Европе, в рамках которого музыканты должны были также выступить в Москве и Санкт-Петербурге.
Гастроли должны были начаться 27 марта в Санкт-Петербурге, после чего у Full Of Hell было запланировано шоу в Москве. Об переносе выступлений
В основном это связано с резким закрытием мероприятий по приказу правительства и, честно говоря, ради благополучия наших фанатов и друзей, — говорится в официальном заявлении коллектива.
Артисты подчеркнули, что не отменяют концерты, и будут искать возможности посетить все ранее запланированные города, как можно скорее.
Как писал NEWS.ru, группы из США Sons of Apollo, SWMRS и Cage The Elephant не приедут в Россию. Своё решение музыканты связали с опасениями по поводу распространения коронавируса.
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