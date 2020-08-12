Группа Muse назвала дату выхода концертного фильма Simulation Theory

https://static.news.ru/photo/72ef6d12-dcaa-11ea-8aba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Axel Heimken/Global Look Press

Участники британской группы Muse объявили о выходе концертного фильма, получивший название Simulation Theory, которое отсылается к имени альбома коллектива 2018 года.

Картина выйдет 17 августа в кинотеатрах в формате IMAX, и затем станет доступна на стриминговых платформах 21 августа. Вместе с анонсом музыканты опубликовали трейлер ленты.

Мы невероятно взволнованы этим релизом, так как очень долго готовили этот проект. Не можем дождаться, когда вы его увидите, — написали артисты.

В фильм войдут кадры из выступления, которое группа дала на арене «О2» в Лондоне в сентябре 2019 года. Создателем проекта выступил режиссёр Ланс Дрейк. Также в картине будут использованы специально подготовленные визуальные эффекты и игровые вставки, которые дополнят состоявшееся на сцене шоу.

Как писал NEWS.ru, британский музыкант Роджер Уотерс, известный как основатель группы Pink Floyd, опубликовал концертный фильм под названием Us + Them.