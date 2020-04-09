Группа Cream Soda выпустила клип о рейве на балконах

Фото: CreamSoda/instagram

Российская группа «Сансара» опубликовала клип на песню «Гром (Не умрём)», в которой показала Москву, опустевшую из-за режима изоляции в связи с пандемией коронавируса.

В ролике показаны редкие прохожие в масках, ограничительные ленты, курьеры и дороги, на которых почти не осталось машин. Клип, опубликованный на YouTube-канале коллектива, стал частью проекта «#Непокой», рассказывающего о событиях...