Группа Cream Soda выпустила клип о рейве на балконах

Российская группа Cream Soda публиковала клип на кавер-версию песни «Плачу на техно» коллектива «Хлеб». По сюжету, жители спального района устроили рейв на балконах своих квартир, так как не могут выйти на улицу из-за пандемии коронавируса.
В видео приняли участие танцор Дмитрий Красилов из клипа коллектива Little Big на трек Uno, основатель труппы House of Bonchinche Дмитрий Бончинче, а также участники шоу «Танцы» Никита Орлов, Александр Перцев и Ульяна Пылаева.
Всем отменённым вечеринкам посвящается, — говорится в начале ролика.
Как писал NEWS.ru, российская группа «Сансара» опубликовала клип на песню «Гром (Не умрём)», в которой показала Москву, опустевшую из-за режима изоляции в связи с пандемией коронавируса.
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