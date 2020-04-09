Группа «Сансара» выпустила клип об опустевшей Москве

Российская группа «Сансара» опубликовала клип на песню «Гром (Не умрём)», в которой показала Москву, опустевшую из-за режима изоляции в связи с пандемией коронавируса.
В ролике показаны редкие прохожие в масках, ограничительные ленты, курьеры и дороги, на которых почти не осталось машин. Клип,
Как писал NEWS.ru, российская группа «Несчастный случай» записала песню «Мир во время чумы», на которую выпустила клип. Музыканты работали над ней из дома, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса.
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