Группа «Сансара» выпустила клип об опустевшей Москве

https://static.news.ru/photo/970a1946-7b24-11ea-b6d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: sansaraband/instagram.com

Российская группа «Сансара» опубликовала клип на песню «Гром (Не умрём)», в которой показала Москву, опустевшую из-за режима изоляции в связи с пандемией коронавируса.

В ролике показаны редкие прохожие в масках, ограничительные ленты, курьеры и дороги, на которых почти не осталось машин. Клип, опубликованный на YouTube-канале коллектива, стал частью проекта «#Непокой», рассказывающего о событиях в современном мире в формате музыкального сериала.

Как писал NEWS.ru, российская группа «Несчастный случай» записала песню «Мир во время чумы», на которую выпустила клип. Музыканты работали над ней из дома, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса.