Группа «Несчастный случай» выпустила клип «Мир во время чумы»

https://static.news.ru/photo/d8f4140e-78c9-11ea-bebb-fa163e074e61_660.jpg Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Российская группа «Несчастный случай» записала песню «Мир во время чумы», на которую выпустила клип. Музыканты работали над ней из дома, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса.

Клип артисты также сняли сидя по домам. Видеоряд напоминает групповой видеочат в режиме онлайн.

Вчера лишь ты был на Москве ресторатором. Товарищ, запасся ли ты респиратором? — говорится в тексте трека.

Это уже третий клип на YouTube-канале коллектива, снятый по время пандемии. Предыдущие песни получили названия «Мальчик Андрюшка в самоизоляции» и «Овощи в самоизоляции».

Как писал NEWS.ru, американский комик, сценарист и режиссёр Ларри Дэвид, известный как создатель сериала «Сайнфелд», обратился к «идиотам», которые выходят на прогулки, игнорируя требование оставаться дома из-за пандемии коронавируса.