Российская группа «Би-2» планирует выпустить новый альбом.
Как рассказал гитарист коллектива Александр Уман, известный как Шура Би-2, пластинка должна увидеть свет весной 2021 года,
Она действительно важная, как и темы, которые в ней затрагиваются. Альбом ещё записывается, сводится. На данный момент готово пять песен, — сказал артист.
3 февраля музыканты
Как писал NEWS.ru, в декабре 2015 года телеканал «Россия 1» на церемонии вручения премии «Виктория» вырезал слово «протесты» из песни «Люди на эскалаторах» группы «Би-2».
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