https://static.news.ru/photo/00265ff4-4667-11ea-ad3c-fa163e074e61_660.jpg «Би-2» Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Российская группа «Би-2» планирует выпустить новый альбом.

Как рассказал гитарист коллектива Александр Уман, известный как Шура Би-2, пластинка должна увидеть свет весной 2021 года, сообщает РИА Новости.

Она действительно важная, как и темы, которые в ней затрагиваются. Альбом ещё записывается, сводится. На данный момент готово пять песен, — сказал артист.

3 февраля музыканты опубликовали на своём YouTube-канале клип на новую песню «Пекло». По словам гитариста, эта песня предвещает весь альбом.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2015 года телеканал «Россия 1» на церемонии вручения премии «Виктория» вырезал слово «протесты» из песни «Люди на эскалаторах» группы «Би-2».