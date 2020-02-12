https://static.news.ru/photo/c1a3c3c2-4d8a-11ea-a8a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miquel Llop/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская группа Aerosmith даст концерт в Москве. Коллектив отправился в тур в честь своего 50-летия.

Выступление состоится 30 июня на стадионе «ВТБ-Арена», сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов. Европейские гастроли музыкантов пройдут в 14 странах, первая дата выпала на 13 июня в Италии.

Последний раз Aerosmith выступали в Москве весной 2017 года в рамках тура Aero-Vederci Baby! Он был заявлен как прощальный.

Как писал NEWS.ru, барабанщик Aerosmith Джоуи Крамер подал в суд на коллег за то, что они принудили его участвовать в кастинге, чтобы снова играть в коллективе. В группе такое решение объяснили тем, что были насторожены физическим и эмоциональным состоянием своего партнёра по коллективу.