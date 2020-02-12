Американская группа Aerosmith даст концерт в Москве. Коллектив отправился в тур в честь своего 50-летия.
Выступление состоится 30 июня на стадионе «ВТБ-Арена»,
Последний раз Aerosmith выступали в Москве весной 2017 года в рамках тура Aero-Vederci Baby! Он был заявлен как прощальный.
Как писал NEWS.ru, барабанщик Aerosmith Джоуи Крамер подал в суд на коллег за то, что они принудили его участвовать в кастинге, чтобы снова играть в коллективе. В группе такое решение объяснили тем, что были насторожены физическим и эмоциональным состоянием своего партнёра по коллективу.
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