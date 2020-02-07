https://static.news.ru/photo/0d29f18c-49bb-11ea-8340-fa163e074e61_660.jpg Кит Ричардс Фото: Jan Huebner/Lakomski/Global Look Press

Гитарист британской группы The Rolling Stones Кит Ричардс заявил, что бросил курить. Он отметил, что завязал с вредной привычкой незадолго до того, как отметил своё 76-летие.

Ричардс подтвердил в эфире американской радиостанции Q104.3 New York, что не прикасался к сигаретам с октября 2019 года.

Были, знаем, — заявил артист в ответ на замечание ведущих о том, как нелегко отказаться от табака.

Ричардс известен как заядлый курильщик. В 2019 году он рассказал, что отказ от вредной привычки давался ему тяжелее, чем в своё время дался отказ от героина, отмечает NME.

Как писал NEWS.ru, вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер исполнил одну из ролей в фильме «Искусство ограбления» режиссёра Джузеппе Капотонди, который выйдет на мировые экраны в 2020 году.