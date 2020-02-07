Гитарист британской группы The Rolling Stones Кит Ричардс заявил, что бросил курить. Он отметил, что завязал с вредной привычкой незадолго до того, как отметил своё 76-летие.
Ричардс
Были, знаем, — заявил артист в ответ на замечание ведущих о том, как нелегко отказаться от табака.
Ричардс известен как заядлый курильщик. В 2019 году он рассказал, что отказ от вредной привычки давался ему тяжелее, чем в своё время дался отказ от героина,
Как писал NEWS.ru, вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер исполнил одну из ролей в фильме «Искусство ограбления» режиссёра Джузеппе Капотонди, который выйдет на мировые экраны в 2020 году.
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