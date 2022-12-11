Гагарина, Билан, Басков и другие: кем порадовал «Золотой граммофон»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Полина Гагарина во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»

На сцене комплекса «ВТБ Арена» прошло важное для поклонников российской эстрады событие — 27-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». На ковровой дорожке собрались именитые артисты, среди которых Полина Гагарина, Николай Басков, Дима Билан, Владимир Пресняков, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Дмитрий Маликов и многие другие. Ведущими мероприятия стали шоумен Вадим Галыгин и актриса Екатерина Скулкина.

В этом году изменились правила награждения: раньше хиту нужно было продержаться от 20 недель в первых строчках хит-парада «Русского радио», только после этого исполнитель мог быть номинирован на получение «Золотого граммофона». Теперь для того чтобы быть номинированным на вручение «Золотого граммофона», достаточно хотя бы единожды оказаться в первых строчках хит-парада радиостанции.

За скоплением звезд эстрады следил NEWS.ru.