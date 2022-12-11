Певица Полина Гагарина во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»
На сцене комплекса «ВТБ Арена» прошло важное для поклонников российской эстрады событие — 27-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». На ковровой дорожке собрались именитые артисты, среди которых Полина Гагарина, Николай Басков, Дима Билан, Владимир Пресняков, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Дмитрий Маликов и многие другие. Ведущими мероприятия стали шоумен Вадим Галыгин и актриса Екатерина Скулкина.
В этом году изменились правила награждения: раньше хиту нужно было продержаться от 20 недель в первых строчках хит-парада «Русского радио», только после этого исполнитель мог быть номинирован на получение «Золотого граммофона». Теперь для того чтобы быть номинированным на вручение «Золотого граммофона», достаточно хотя бы единожды оказаться в первых строчках хит-парада радиостанции.
За скоплением звезд эстрады следил NEWS.ru.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певицы Слава и Анна Семенович
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певицы Слава и Анна Семенович
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Дима Билан во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Дима Билан во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Владимир Пресняков и Наталья Подольская и сын Артем
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Владимир Пресняков и Наталья Подольская и сын Артем
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Николай Басков во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Николай Басков во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Екатерина Скулкина и телеведущий Вадим Галыгин
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Екатерина Скулкина и телеведущий Вадим Галыгин
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певицы Любовь Успенская и Елена Север
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певицы Любовь Успенская и Елена Север
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Группа Filatov & Karas во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Группа Filatov & Karas во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Полина Гагарина во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Полина Гагарина во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Митя Фомин во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Митя Фомин во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Ирина Дубцова во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Ирина Дубцова во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Екатерина Скулкина и певец Дима Билан
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Екатерина Скулкина и певец Дима Билан
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Стас Пьеха во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Стас Пьеха во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Лариса Долина
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Лариса Долина
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Рэпер Мот (Матвей Мельников) во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Рэпер Мот (Матвей Мельников) во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»