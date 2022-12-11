На сцене комплекса «ВТБ Арена» прошло важное для поклонников российской эстрады событие — 27-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». На ковровой дорожке собрались именитые артисты, среди которых Полина Гагарина, Николай Басков, Дима Билан, Владимир Пресняков, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Дмитрий Маликов и многие другие. Ведущими мероприятия стали шоумен Вадим Галыгин и актриса Екатерина Скулкина.

В этом году изменились правила награждения: раньше хиту нужно было продержаться от 20 недель в первых строчках хит-парада «Русского радио», только после этого исполнитель мог быть номинирован на получение «Золотого граммофона». Теперь для того чтобы быть номинированным на вручение «Золотого граммофона», достаточно хотя бы единожды оказаться в первых строчках хит-парада радиостанции.

За скоплением звезд эстрады следил NEWS.ru.

Певицы Слава и Анна Семенович

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певицы Слава и Анна Семенович

Певец Дима Билан во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Дима Билан во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»

Владимир Пресняков и Наталья Подольская и сын Артем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Пресняков и Наталья Подольская и сын Артем

Певец Николай Басков во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Николай Басков во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»

Актриса Екатерина Скулкина и телеведущий Вадим Галыгин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Екатерина Скулкина и телеведущий Вадим Галыгин

Певицы Любовь Успенская и Елена Север

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певицы Любовь Успенская и Елена Север

Группа Filatov & Karas во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Группа Filatov & Karas во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»

Певица Полина Гагарина во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Полина Гагарина во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»

Солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»

Церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон»

Певец Митя Фомин во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Митя Фомин во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»

Певица Ирина Дубцова во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Ирина Дубцова во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»

Актриса Екатерина Скулкина и певец Дима Билан

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Екатерина Скулкина и певец Дима Билан

Певец Стас Пьеха во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Стас Пьеха во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»

Лариса Долина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лариса Долина

Рэпер Мот (Матвей Мельников) во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рэпер Мот (Матвей Мельников) во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»