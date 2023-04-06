«Фестиваль уже не тот»: музыкальный критик о возвращении «Нашествия» Музыкальный критик Бабичев назвал начало 2000-х самыми яркими годами фестиваля «Нашествия»

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Зрители на фестивале «Нашествие» в поселке Большое Завидово Тверской области

На организаторах фестиваля «Нашествие» лежит большая ответственность, чтобы не разочаровать поклонников возвращением после трехлетней паузы, заявил в беседе с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По словам эксперта, в последние годы волна популярности рок-музыки пошла на спад, и организаторы должны выложиться на 200%, чтобы подарить зрителям такие же эмоции, которые они испытывали 20 лет назад. Фестиваль «Нашествие» в 2023 году должен пройти в Калужской области с 4 по 6 августа.

Конечно, популярности нашему року добавили саундтреки к фильмам «Брат» и «Брат-2», тогда все на ушах стояли. <...> В последние годы я этого не наблюдал, плюс большой перерыв. На организаторах лежит большая ответственность, чтобы вернуться, чтобы был не блин комом, чтобы они выложились на 200%. Чтобы зрители приехали и сказали: «О, да! Это то самое „Нашествие“, которое мы любили 20 лет назад», — сказал Бабичев.

Критик считает, что в последние годы интерес к фестивалю угас. По мнению Бабичева, что пик «Нашествия» пришелся на 2000-е, когда было много ярких рок-хитов, а интернет еще не был так широко распространен. Тогда многие слушали отечественную музыку по радио, и это, по словам собеседника, было бесподобно.

На мой взгляд, все-таки, фестиваль «Нашествие» уже немножко не тот. <...> Самые яркие, вкусные годы проведения — начало «нулевых», когда и список артистов как на подбор был наполнен яркими именами, порой было трудно понять, кто хедлайнер — кого бы ты не взял, с удовольствием бы пришел на их выступление, и в целом не выбирал бы день посещения, а приехал бы с первого и последнего дня, — подчеркнул Бабичев.

Ранее стало известно, что в 2023 году «Нашествие» вернется после трехлетнего перерыва. В оргкомитете сообщили, что фестиваль пройдет 4-6 августа в районе деревни Митяево Боровского района Калужской области.