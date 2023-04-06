Рок-фестиваль «Нашествие» вернется после трехлетнего перерыва Рок-фестиваль «Нашествие» пройдет с 4 по 6 августа в Калужской области

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Фестиваль «Нашествие»

Рок-фестиваль «Нашествие» в 2023 году вернется после трехлетнего перерыва, сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу оргкомитета мероприятия. Фестиваль пройдет с 4 по 6 августа в окрестностях деревни Митяево Боровского района Калужской области. Гости услышат выступления звезд «Нашего Радио», известных музыкальных групп, а также сотен молодых музыкантов со всей России.

Гостей ждут зажигательные сеты легендарных хедлайнеров — звезд «Нашего Радио», выступления десятков известных музыкальных групп. Молодежная сцена фестиваля традиционно подарит путевку в жизнь сотням молодых музыкантов из самых разных регионов страны. Помимо музыки гостей ждут театр, кино, историческая реконструкция, детские, игровые и спортивные активности и множество других зрелищных мероприятий, — сообщили организаторы фестиваля.

Последнее «Нашествие» прошло летом 2019 года, в 2020 году фестиваль был отменен из-за пандемии коронавируса.

Ранее в Чебоксарах отменили концерт Дианы Арбениной и ее группы «Ночные снайперы», который должен был пройти 14 апреля. Мэр города Денис Спирин сообщил, что местные власти уже оповестили организаторов об этом решении. Один из горожан поинтересовался у градоначальника, состоится ли выступление певицы, ранее критиковавшей проведение спецоперации, на что Спирин ответил, что концерта не будет.

До этого VK Fest был назван самым известным фестивалем России. Об этом свидетельствует опрос исследовательской компании OMI. В топ-3 самых популярных фестивалей также вошли «Нашествие» и «Дикая Мята».