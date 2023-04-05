Концерт «Ночных снайперов» отменили в Чебоксарах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Диана Арбенина

В Чебоксарах отменили концерт Дианы Арбениной и ее группы «Ночные снайперы», который должен был пройти 14 апреля. Об отмене выступления в своем Telegram-канале сообщил мэр города Денис Спирин. По его словам, местные власти уже оповестили организаторов об этом решении. Один из горожан поинтересовался у градоначальника, состоится ли выступление певицы, ранее критиковавшей проведение спецоперации, на что Спирин ответил, что концерта не будет.

Концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», запланированный на 14 апреля в Ледовом дворце «Чебоксары Арена», отменяется. Соответствующее уведомление направлено организатору концерта, — написал мэр Чебоксар.

В феврале концерт «Ночных снайперов» отменили в Улан-Удэ. СМИ писали, что выступление группы Арбениной, которое было запланировано на 21 февраля, не состоялось из-за позиции солистки по Крыму и спецоперации на Украине.

Ранее в Новосибирске отменили выступление группы «Сплин» на фестивале «Ветер Сибири», который должен пройти летом. Название коллектива исчезло с афиши после того, как выступление потребовал отменить Союз отцов Новосибирской области. Глава организации Сергей Майоров пояснял, что лидер «Сплина» Александр Васильев «показал, на чьей он стороне и кого поддерживает» в украинском конфликте.