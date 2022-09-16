Feduk дисснул сам себя, а NILETTO спел о дурной любви: новинки «VK Музыки» NILETTO спел о дурных привычках в любви, Мари Краймбрери – о ее успокоительных свойствах, а рэпер Feduk выпустил дисс на самого себя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Niletto / Данил Прытков

Популярный рэпер Feduk записал андеграундный трек и соответствующий клип на песню «Дисс», в которой сам предъявляет к себе претензии и сам же на них отвечает. NILETTO в компании с Idris & Leos выпустили трек о плохих привычках в отношениях, а Мари Краймбрери вместе с Alex Davia спели об успокоительных свойствах любви. NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

Idris & Leos, NILETTO: «Дурная привычка»

Музыканты из дуэта Idris & Leos в компании с известным исполнителем NILETTO выкатили не только трек, но и видео романтической нуар-истории «Дурная привычка». Лирическая баллада о любви вместе с тремя мощными голосами уже покорила поклонниц музыкантов, а теперь клип вовсю набирает популярность на YouTube.

Наша любовь — поучительная притча, а встреча не больше, чем просто дурная привычка. Всем ясно без слов, что у нас с тобой на личном, так вышло. Хожу сам не свой, ведь ты не моя, как иронично, — поют музыканты.

В композиции о любви музыканты раскрывают светлое чувство с темной стороны — зависимость от девушки они называют «дурной привычкой», а рассказанную романтическую историю обозначают как поучительную притчу.

Интересно, что Данил Прытков (он же NILETTO) выступает скорее на вторых ролях в треке. Более того, певец признается, что давно фанатеет от музыки Идриса Мажиева и Османа Сусаева. И когда они попросили записать совместную песню, то он только поддержал инициативу.

Мари Краймбрери и Alex Davia: «Успокою»

Молодая звезда поп-музыки Мари Краймбрери вовсю готовится к выпуску нового альбома «Нас узнает весь мир (Part 2)». Предвкушая интерес поклонников, девушка выпустила новый лиричный сингл с музыкантом Alex Daviа под названием «Успокою». В ней певица поет о вечной любви и целебных успокоительных свойствах настоящей любви.

По словам девушки, грядущий альбом дался ей очень тяжело.

Мне было очень плохо, когда я его записывала. И эмоционально, и физически тяжело. Это был этап, когда вся моя привычная жизнь сильно поменялась. Стабильность рухнула. Её просто выбили из-под ног, — рассказывает Мари.

Певица говорит, что именно это состояние так сблизило ее с Alex Davia, который не только записал с ней трек, но и стал саунд-продюсером альбома.

Мы встретились в период, когда и мне, и ему было очень сложно. И музыка — единственное, что переключало нас обоих в январе этого года. Процесс работы над альбомом был настолько откровенным, что он впервые видел, как я плачу в студии. Настолько мне было плохо, — поделилась Мари.

Но в треке «Успокой» этих настроений почти не слышно. Она написана скорее терапевтически и призывает искать лучшее в любви.

Feduk: «Diss»

Рэпер Feduk не разделяет осеннюю меланхолию своих коллег по цеху и вместо мелодраматичной лирики о любви, которой в его творчестве хватает с избытком, музыкант выпустил разоблачительный трек и клип на себя самого.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Feduk

«Diss» — второй сингл из альбома «В тон улицам», который выйдет в октябре. Здесь певец пишет дисс (то есть открытое неуважение) в отношении самого себя. Правда, на самом деле препарирует и откровенно стыдит консервативную часть слушателей времен «футбольчика», которым претит его поп-карьера.

Нас больше пёрло, когда ты читал про футбол / Тебя поменяли бабки, знаю, Федя, come on, — поет Feduk и сам же себе отвечает.

В новом сингле Feduk делится взглядом на свою жизнь и музыкальную карьеру с двух разных перспектив. С одной стороны — поклонники. С другой — он лично. Артист смотрит на себя со стороны и перечисляет основные претензии фанатов по поводу нового творчества, а затем обращается ко всем, кто его критикует: «Но, признаюсь честно, люди, вы не знали меня».

Режиссером нового клипа выступил Антон Рева — креативный директор, режиссер, экспериментальный фотограф и исследователь визуального пространства. В свои 25 лет он успел поработать с Diplo, A$AP Rocky, 1975, i-D, Tohji, Lil Uzi Vert и другими артистами.