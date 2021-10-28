Feduk с отсылом к «Машине времени», Ed Sheeran и Элджей: новые треки недели

Музыкальная пятница порадовала меломанов разнообразными новинками. В социальной сети «ВКонтакте» в обзоре свежих треков можно увидеть T-Fest и Feduk, Элджея, Канги, Ed Sheeran с новым альбомом и Дору. Некоторые релизы были долгожданными, другие вызвали неоднозначную реакцию слушателей. NEWS.ru традиционно рассказывает подробнее о музыкальных новинках на основе обзоров «ВК».

Ed Sheeran — Overpass Graffiti

Британский исполнитель Ed Sheeran выпустил долгожданный альбом под необычным названием «=». Работа над этими треками велась в течение четырёх лет после того, как жизнь певца кардинально изменилась. Он потерял близкого друга, женился и даже успел стать отцом. В связи с этим альбом вышел довольно личным и, по словам самого музыканта, самым взрослым в его карьере.

Песня Overpass Graffiti, по мнению фанатов, оказалась лучшей на пластинке, возглавив топ новинок «ВК». Другой трек из альбома был представлен ещё в конце лета — это Visiting Hours. Композиция посвящена австралийскому музыкальному предпринимателю Майклу Гудински, скончавшемуся в марте 2021 года.

Гудински не только был одной из ключевых фигур австралийской музыкальной индустрии, но и стал для Ed Sheeran почти отцом. Музыкант даже сделал татуировку в память об ушедшем друге. А 24 марта он выступил вместе с Кайли Миноуг на концерте памяти Гудински, исполнив трек The Loco-Motion.

T-Fest и Feduk — «Изменчивый мир»

Ещё одна интересная новинка недели — совместный трек исполнителей T-Fest и Feduk. Фанаты давно предлагали музыкантам поработать вместе, однако всё равно удивились релизу.

Неожиданно, но прям в сердечко. Этот трек надолго будет у меня в плейлисте, — пишут пользователи Сети.

В «Изменчивом мире» T-Fest и Feduk поют про извилистую жизнь и стойкость характера. В припеве звучат строки «Не стоит прогибаться под изменчивый мир». Эта фраза похожа на прямую отсылку к хиту группы «Машина времени» «Однажды мир прогнётся под нас». Однако неизвестно, сознательно ли была оставлена отсылка в тексте «Изменчивого мира» или это простое совпадение.

Элджей — «Мураками»

Рэпер Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, представил уже второй трек за этот месяц под названием «Мураками». Вдохновительницей песни стала его новая возлюбленная, однако личную жизнь исполнитель предпочитает оставлять в тайне.

Теперь это моя любимая песня. Буду переслушивать по несколько раз, кайф, — пишут фанаты рэпера.

В релизе Элджея тоже есть отсылка, однако не к музыке, а к художественной литературе. Харуки Мураками — популярный японский писатель и переводчик. В треке Элджей поёт — «Залипаю под твоё дыхание, как в романе Мураками».

Платина и Дора

Российская певица Дарья Шиханова, известная как Дора, исполняет подростковый поп-рок и пользуется большой популярностью у молодёжи. В обзоре новинок «ВК» в эту пятницу можно встретить её новый трек, записанный совместно с рэпером под псевдонимом Платина. Песня «Сан Ларан» является ремиксом на старый трек Платины из альбома Sosa Muzik.

Фанаты удивились совместному исполнению, однако признали, что женский вокал отлично звучит на фоне «мясного бита». Треку уже прочат большую популярность в соцсетях.