Джарахов и NILETTO выступят на вечеринке VK Fest в московском «Депо»

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Российский исполнитель песен в жанрах поп и хип-хоп Niletto

Рэперы Эльдар Джарахов и NILETTO выступят в московском фуд-молле «Депо» в рамках вечеринки VK Fest. Среди других участников серии открытых мероприятий числятся известные диджеи и музыканты, например Егор Шип, Swanky Tunes, Konfuz, DJ Kashin, Мари Краймбрери, сообщает пресс-служба социальной сети.

Главная цель наших вечеринок — создать фестивально-концертное настроение и подготовить всех к одному из главных событий этого лета — VK Fest, который уже семь лет объединяет пользователей, артистов и блогеров. Свободный вход позволит всем желающим погрузиться в атмосферу музыки, развлечений и жаркого лета в ожидании начала самого масштабного open-air страны, — заявил директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.

Фото: Пресс-служба ВКонтакте

Вечеринки со свободным входом будут начинаться в 20:00 каждую пятницу с 8 по 22 июля. Накануне VK опубликовал список из множества популярных российских блогеров, с которыми подписчики смогут встретиться в рамках фестиваля. К их числу относятся Лиза Анохина, Лина Подлужная, Некоглай, Саша Монтаг, Сеня и Абрикоса и другие интернет-звезды.

Ранее стало известно, что «ВКонтакте» проведёт показы независимых фильмов на фестивале «Кино в кино» в 20 городах России. Зрителям покажут недавно вышедшие картины, оценённые критиками и зрителями, но не ставшие самыми популярными. Фестиваль направлен на поддержку прокатчиков и нацелен напомнить, что в стране по-прежнему можно увидеть свежие и интересные фильмы.